Ворог атакував Україну дронами та ракетами: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

У ніч на 7 січня російські окупанти запустили в напрямку нашої країни ударні БпЛА та керовані зенітні ракети С-300. Захисники збили більшість ворожих цілей, однак без прильотів не обійшлося.

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Так, у ніч на неділю, росіяни атакували Україну 28 дронами «shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарська. Сили оборони знищили 21 БпЛА.

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Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

Основними напрямками ударів були Південь та Схід. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

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Крім того, ввечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили в Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників. Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини.

Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

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Також зазначимо, що вдень 6 січня агресор вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Покровського району Донецької області. Загинули понад 10 осіб, серед них є діти. Пошкоджено більше 75 будинків.

Фото ДСНС

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