Щонайменше 30 загиблих внаслідок землетрусу в Японії: рятувальники шукають людей під завалами

Щонайменше 30 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, що стався на півострові Ното та прилеглих територіях у центральній Японії у новорічну ніч. У вівторок надходило дедалі більше повідомлень про руйнування, рятувальники намагалися знайти тих, хто залишився в живих.

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Землетрус магнітудою 7,6 бала спричинив значні структурні пошкодження й пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава, а тривалі підземні поштовхи й завали на дорогах перешкоджали рятувальним операціям. За повідомленням міської влади, семеро людей загинули в муніципальній лікарні Вадзіми, пише Kyodo.

Попередження про цунамі, що охоплювали значні території Японського моря, були зняті у вівторок вранці після того, як найвища хвиля висотою близько 1,2 метра досягла порту Вадзіма в понеділок увечері після землетрусу о 16:10. У Вадзімі семиповерховий будинок перекинувся набік, а центральна частина міста, де знаходиться ринок, була охоплена великою пожежею.

За словами представників префектури Ісікава, пожежа охопила понад 200 будівель у центральній частині Вадзіми, але наразі ситуація під контролем. За словами інших чиновників, надійшло 14 повідомлень про людей, які опинилися під завалами в місті.

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Землетрус також спричинив руйнування в префектурах Ніїгата, Тояма, Фукуї та Гіфу.

«Транспортним засобам надзвичайно важко потрапити в північні райони півострова Ното», — заявив на пресконференції прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, додавши, що уряд координує відправлення гуманітарної допомоги на кораблях.

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За словами Кісіди, близько 1 000 військовослужбовців Сил самооборони беруть участь у рятувальних операціях і наданні допомоги.

За даними West Japan Railway Co., близько 1400 пасажирів швидкісних поїздів були заблоковані близько 11 годин, оскільки компанія зупинила рух чотирьох поїздів на лінії Хокуріку між станціями Тояма та Канадзава для перевірки колій та інших об'єктів після землетрусу.

За даними Японського метеорологічного агентства, епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 30 км на північний схід від міста Вадзіма, його глибина залягання становить 16 км, а максимальний рівень сейсмічної інтенсивності — 7 балів за шкалою, встановленою в країні.

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Землетрус 7-го рівня описується як такий, що унеможливлює перебування людей на ногах. Востаннє такий поштовх був зафіксований у 2018 році на Хоккайдо, повідомляє метеорологічне агентство.

Геодезична система країни зафіксувала значний рух землі, а реперна станція у Вадзімі перемістилася на 1,3 метра на захід, повідомило Управління геопросторової інформації Японії. Іноземні уряди, включно з урядами США, Канади та Італії, запропонували підтримку.

У Вашингтоні президент Джо Байден у своїй заяві, оприлюдненій після землетрусу, сказав, що Сполучені Штати нададуть «будь-яку необхідну допомогу японському народу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що через повінь у Німеччині проводилася масова евакуація людей із затоплених районів.

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