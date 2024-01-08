Норвезький масовий убивця знову подає до суду на державу: стали відомі причини

Андерс Берінг Брейвік, організатор і виконавець бійні у Норвегії у липні 2011 року, внаслідок якої загинуло 77 осіб і 240 отримали поранення в результаті вибуху бомби і стрілянини в 2011 році, вдруге спробує подати до суду на норвезьку державу за нібито порушення його прав людини. Нагадаємо, що раніше Брейвік подавав прохання про достроковий вихід на волю і окружний суд йому відмовив.

ВІДЕО ДНЯ

Найстрашніший норвезький вбивця мирного часу стверджує, що його одиночне ув'язнення з моменту ув'язнення у 2012 році прирівнюється до нелюдського поводження відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Брейвік утримується у двоповерховому комплексі з кухнею, їдальнею і телевізійною кімнатою з Xbox, кількома кріслами і чорно-білими фотографіями Ейфелевої вежі на стіні. У нього також є фітнес-зал з вагами, біговою доріжкою і гребним тренажером, а по комплексу літають три папуги.

Незважаючи на це, його адвокат Ойстейн Сторрвік каже, що для Брейвіка, який зараз носить ім'я Фьотольф Хансен, неможливо мати будь-які значущі стосунки з будь-ким із зовнішнього світу, і каже, що перешкоджання його клієнту надсилати листи є ще одним порушенням його прав людини.

РЕКЛАМА

Подібний позов під час розгляду справи у 2016 році був прийнятий, але пізніше скасований у суді вищої інстанції. Потім він був відхилений в Європейському суді з прав людини. Брейвік просив про умовно-дострокове звільнення у 2022 році, але було вирішено, що він не продемонстрував жодних ознак реабілітації, пише Associated Press.

22 липня 2011 року Брейвік убив вісім осіб, підірвавши бомбу в Осло, а потім попрямував до молодіжного табору лівоцентристської політичної групи на острові Утойя, де, переодягнувшись у форму поліцейського, переслідував і застрелив 69 осіб, переважно підлітків. Наступного року Брейвік був засуджений до максимального терміну ув'язнення — 21 рік — із застереженням, яке рідко використовується в норвезькій системі правосуддя, що він може бути ув'язнений на невизначений термін, якщо його все ще вважатимуть небезпечним для суспільства.

РЕКЛАМА

Він не виявив жодного каяття за свої напади. Багато хто розцінює загравання Брейвіка з цивільними судами і судами з питань умовно-дострокового звільнення як спроби привернути увагу до своєї справи або навіть знову погрітися у променях міжнародної популярності, як він робив це іноді під час свого кримінального процесу.

Лісбет Крістін Ройнеланд, яка очолює групу підтримки жертв нападів і сімей загиблих, каже, що її група «задоволена рішенням» не дозволяти пряму трансляцію його коментарів з цього судового процесу.

РЕКЛАМА

Держава відкидає претензії Брейвіка. У листі до суду державний адвокат Андреас Хетланд написав, що Брейвік до цього часу показав себе несприйнятливим до реабілітаційної роботи, і тому «важко уявити, які значні пом'якшення з точки зору вироку можливі і виправдані».

Раніше «ФАКТИ» писали, француженку, яка вбила нелюда-чоловіка, звільнили у залі суду.

403

Читайте нас у Facebook та Instagram