Обставини невідомі: на війні загинув український поет Максим Кривцов

В Україні, де раніше окупанти вбили дитячого письменника та поета Володимира Вакуленка, на фронті загинув автор слів до саундтреку «Жовтий скотч» до фільму «Наши котики», поет Максим Кривцов.

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Про загибель сина повідомила його мама Надія Кривцова: «Темрява… нема світла… немає дня…»

Про загиблого написав письменник Любко Дереш, який зустрічався з ним на ветеранській програмі «Голоси війни»: «Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина. Ось невеликий фрагмент із синопсису роману, який він надсилав на курсі, і який, на жаль, в цьому житті він уже не завершить.

«…Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне — порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів. Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу „Забуття“. Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі „Ток-шоу Війна“…»

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Нехай забуття не торкнеться тебе. Вічна пам'ять героєві".

Фото з соцмереж

«Світлий, чудовий. Як же так… Як же це так… Я до цього не можу звикнути. Не можу прийняти. Що світлі йдуть. Тільки вчора він хотів „пограти“ з читачами в ворожбіння. Тільки днями радів книжці. І все. Вже нічого не буде. Тільки пам'ять. Тільки вірші…» — пише Ірина Солошенко з благодійного фонду «Коло».

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«Моя голова котиться від посадки до посадки

як перекотиполе

чи мʼяч

мої руки відірвані

проростуть фіалками навесні

мої ноги

розтягнуть собаки та коти

моя кров

вифарбує світ у новий червоний

Pantone людська кров

мої кістки

втягнуться в землю

утворять каркас

мій прострелений автомат

заржавіє

бідненький

мої зміні речі та екіпу

передадуть новобранцям

та скоріше б уже весна

щоб нарешті

розквітнути

фіалкою.»

«Чуєте ви, не „народжені для війни“… Ніхто для неї не був народжений. Кривцов Максим був надзвичайно світлою людиною. Він був поетом. Не воїном. Але він загинув. Загинув як чоловік. Як воїн. Разом з ним загинув цілий Всесвіт. Тексти і вірші. Нові сенси. Не написані строчки. Не прожиті хвилини. Не пережиті почуття. Вам добре спиться? Добре відпочивається? Добре смакує ранковий лате?» — написала Леся Литвинова.

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Фото із соцмережі

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