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Події

Продовжив спортивні традиції сім’ї: у війні з окупантами загинув атлет з Рівненщини

20:00 5 січня 2024
Роман Ціпан

У Березнівській громаді віддали останню шану солдату Роману Ціпану. 29-річний герой загинув 28 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, йдеться у некролозі.

За інформацією земляків, майбутній воїн навчався в Березнівському ліцеї-інтернаті спортивного профілю. Після того — в коледжі «Полісся», який закінчив за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури. По завершенню навчання проходив строкову військову службу у Збройних Силах України.

У спортивному житті Роман наполегливою працею досяг рівня майстра спорту України з важкої атлетики та входив до складу збірної команди Рівненської області на чемпіонаті України з важкої атлетики. З честю продовжив спортивні традиції своєї сім’ї, адже його покійний батько був майстром спорту з важкої атлетики, а старший брат Вадим є майстром спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках та каное.

Юні роки Романа минули у рідному місті Березне. Всі згадують його як привітного, доброго, жвавого та позитивного юнака, завжди готового прийти на допомогу. Вчителі та викладачі згадують, що Роман був вихованим і здібним учнем, активним студентом.

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У супроводі почесної варти та прапороносців живим коридором шани Героя провели дорогою, встеленою квітами, до храму, де відбулася заупокійна служба.

Прощання з захисником продовжили на міському майдані Незалежності. Поховали Романа зі всіма військовими почестями на міському кладовищі в урочищі «Лукавець» на Алеї Слави. Військові вручили мамі загиблого Державний прапор України. На честь славного воїна пролунали залпи військового салюту. У героя залишились мати, брат та сестра. Власної родини він не мав, тому хоронили його з короваєм та гільцем…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Харківщині обірвалось життя відважного бійця «Берези», батька трьох дітей.

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