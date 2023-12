Селена Гомес зізналася, що колола ботокс, після того, як шанувальник засудив її за роман з Бенні Бланко

31-річна акторка та співачка Селена Гомес, яка завершує рік із вражаючою зачіскою, приголомшила шанувальників повідомленням про те, що вони з 35-річним музичним продюсером Бенні Бланко зустрічаються вже цілих пів року. Потім — ще один поворот, якого шанувальники не очікували: вона вийшла в соціальні мережі всього через кілька годин з великою блискучою каблучкою на пальці.

Після того, як співачка оновила статус стосунків, на неї звалився шквал критики з боку шанувальників, які звинуватили Бенні в тому, що він тримав її у тіні в минулому.

«Лол, так, і він все ще кращий за всіх, з ким я коли-небудь була, — відповіла вона. - Він — найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Він — моє абсолютне все в моєму серці».

Селена Гомес з Бенні Бланко

Коли один з її фоловерів написав особливо різкий коментар: «Видали свої філери/імплантати для щік. Це псує твій мозок», Селена відповіла: «Ха-ха-ха, у мене був ботокс».

У березні 2019 року вони з Бенні Бланко випустили спільну роботу I Can't Get Enough, в якій хлопець танцює з Селеною у відео. У серпні їхні шляхи знову перетнулися, коли Бенні став продюсером синглу Селени Soon.

