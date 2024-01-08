Майже 60 ракет і дронів атакували Україну у ніч проти 8 січня: у Повітряних Силах розповіли подробиці масового удару

У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.



За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, усього було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

ВІДЕО ДНЯ

8 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — рф.;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. — рф.;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс — рф.);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. — рф.;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда — Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Українські захисники збили:

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8 ударних БпЛА «Shahed-136/131»;

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

«Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей», — зазначили у Повітряних Силах.

Нагадаємо, що наразі відомо про щонайменше чотирьох загиблих цивільних під час ранкового ракетного удару.

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Фото прокуратури



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