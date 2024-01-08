росія знову масштабно б'є по Україні ракетами, а всі дрони, що атакували вночі, знищено

Рано вранці 8 січня росія завдала чергового масованого удару по Україні крилатими та балістичними ракетами. На цей час атака триває, по всій країні оголошено повітряну тривогу. Під ударами опинилися Дніпро та Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів Хмельницької області. Наразі відомо, що внаслідок влучення ракети зруйновано приватний будинок у Зміїві Харківської області: двох людей поранено, ще двох шукають під завалами. Інші наслідки атаки стануть відомими пізніше. Нагадаємо, на відміну від сьогоднішнього обстрілу, попередня ракетна атака була спрямована переважно на Київ. Сьогодні також повідомлялося про запуск «Кинжалів» у напрямку столиці, але, ймовірно, то були фальш-цілі.

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Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 8 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Всі ворожі дрони знищено.

Загалом протягом доби ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Так, напередодні увечорі ворог завдав ракетного удару по Харківщині — по цивільній інфраструктурі Куп’янського та Чугуївського районів.

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Як повідомляють в ДСНС, у смт. Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок влучання боєприпасів сталися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу. В одному з складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі близько 1200 кв.м.

Фото ДСНС

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А у місті Вовчанськ ворог наніс удар по закладу соціальної інфраструктури, в результаті чого сталася пожежа на площі 150 кв.м. До ліквідації наслідків обстрілу були задіяні підрозділи ДСНС та місцевої пожежної команди. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

На фронті протягом доби, що минула, було зафіксовано 35 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 3 атаки.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше історик Ярослав Грицак порівняв нинішні події в Україні з боями Другої світової війни у 1942 році, коли після битви за сталінгнад відбувся «відкат в інший бік». На його переконання, те, що станеться на фронті у 2024 році, буде визначати можливий кінець війни.

Фото ДСНС

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