Земля скловата: ЗСУ ліквідували полковника та друга командувача російських ПДВ

В Херсонській області загинув начальник бронетанкової служби повітряно-десантних військ росії полковник Арман Оспанов. Він близький товариш командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського. Про це повідомляє телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб рф.

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За словами автора каналу, російський полковник прибув з перевіркою в розташування відтвореної 104-ї десантно-штурмової дивізії (дивізію відновлено 01.12.23 на базі 31-ї ОДШБр) поблизу населеного пункту Козачі Табори Херсонської області.

«По приїзду Оспанов застав таку ситуацію: група військовослужбовців 104-ї дшд на БРЕМ-1 вибули на проведення евакуаційних робіт БТР-82А, що застряг. Під час проведення робіт у БРЕМ обірвалися буксирувальні троси, про що було повідомлено командуванню. Полковник Оспанов вирішив особисто доставити запасні троси для евакуації бронетранспортера. Завантажившись в УАЗ, група на чолі з ним вирушила на місце евакуації».

Далі, йдеться у дописі, після прибуття російського полковника до БТР і початку встановлення буксирувальних тросів евакуаційна група потрапила під артилерійський обстріл Збройних Сил України. Начальник бронетанкової служби ВДВ полковник Арман Оспанов і командир евакуаційного відділення одного з підрозділів 104-ї дшд Олександр Карснов загинули. Інші окупанти отримали поранення.

У російській соцмережі «ВКонтакте» також поширили допис Андрія Шенауріна, який написав про загибель Оспанова, що був його однокурсником. Додамо, що з початку повномасштабної війни ліквідовано вже 83 полковники ЗС рф.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що за майже два роки війни в Україні елітна 155-а бригада морської піхоти російських збройних сил втратила щонайменше 234 особи особового складу загиблими.

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