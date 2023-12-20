Втратили близько 50% своєї техніки та до 300 осіб: як російська бригада морської піхоти зазнала фіаско в Україні

За майже два роки війни в Україні елітна 155-а бригада морської піхоти російських збройних сил втратила щонайменше 234 особи особового складу загиблими. При цьому втрати «чорних беретів» з урахуванням тяжкопоранених, загиблих і зниклих безвісти можуть перевищувати 1450 осіб, тобто до половини штатної чисельності бригади. Серед загиблих — 18 офіцерів, зокрема начальник бронетанкової служби підполковник Сергій Москвичов, чотири майори й п'ять капітанів. BBC спільно з «Медіазоною» та командою волонтерів вдалося встановити імена 234 військовослужбовців 155-ї бригади морської піхоти, ліквідованих під час вторгнення в Україну. Це вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни в Чечні. Вони зазнали суттєвих втрат під час боїв у Київській області.

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Водночас кількість тяжкопоранених солдатів 155-ї бригади достовірно встановити неможливо, бо під час підрахунку цієї категорії автори спиралися на документи щодо виплат компенсацій усім пораненим, яких унаслідок каліцтва звільнено зі служби. Але є дані, що на одного загиблого російського військового може припадати по 1,7−2 важкопоранених. Тож кількість остаточно вибулих через поранення у 155-й бригаді може становити близько 940 осіб.

За оцінкою експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готовими до штурмових дій. У підсумку завдання, які зазвичай ставлять перед піхотою, довелося вирішувати морпіхам і десантникам.

Та найбільших втрат бригада зазнала під час кількох спроб наступу на Вугледар Донецької області, починаючи з осені 2022 року. Вона могла втратити близько 50% усієї своєї техніки та до 300 осіб знищеними і зниклими безвісти.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що російська армія зазнає втрат не лише на полі бою, а й в тилу. Так, стало відомо про НП на полігоні поблизу Кузьмінського в Ростовській області. Там морські піхотинці одного з підрозділів підірвали самі себе.

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