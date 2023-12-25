Командувач Повітряно-десантних військ росії (ПДВ) генерал-полковник михайло теплінський, який мало не загинув під час атаки ЗСУ на штаб угрупування «Днепр», непрямо вказав на те, що армія путіна перебуває під значним тиском в Україні. Він опублікував заздалегідь записану промову, в якій описав участь російських десантників у бойових діях в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

ВІДЕО ДНЯ

Аналітики зазначають, що теплінський ретельно обмежив своє обговорення військових операцій рф зауваженням, що російські десантники навмисно підтримують повільний темп атак на Бахмутському напрямку, щоб уникнути великих втрат і надати пріоритет атакам на українські сили, а не витісненню їх з займаних позицій.

Як зазначає Інститут вивчення війни, наголос теплінського на повільному просуванні росіян може бути спробою донести до вищого російського військового командування інформацію про те, що очікування швидкого просування під Бахмутом є нереалістичними без значних втрат і жертв з боку зс рф.

теплінський також заявив, що підрозділи новоствореної 104-ї дивізії ПДВ в окупованій частині Херсонської області не настільки боєздатні, як інші, тому і зазнають суттєвих втрат. Він додав, що, попри зусилля окупантів, українські сили продовжують розгортати додаткові підкріплення на лівому березі Дніпра.

РЕКЛАМА

В ISW зауважили, що теплінський спеціально використовує публічні відеозвернення до російських військовослужбовців, щоб опосередковано озвучити свої проблеми з російським військовим командуванням.

За даними експертів, лише елітна 155-а бригада морської піхоти російських збройних сил втратила до половини штатної чисельності та близько 50% своєї техніки.

РЕКЛАМА

Про актуальну ситуцію на фронті та втрати ворога читайте тут.

РЕКЛАМА

465

Читайте нас у Facebook та Instagram