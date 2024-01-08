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Україна

Школярі Одеси йдуть на дистанційку через негоду

17:59 8 січня 2024
Навчання

Навчальні заклади Одеської області на два дні переводять на дистанційний формат навчання. Причиною такого рішення стало погіршення погодних умов. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Задля «збереження здоров’я дітей та належної організації освітнього процесу» 9 та 10 січня заняття у всіх закладах освіти області будуть проводитися дистанційно.

«Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Проте, шановні батьки, якщо маєте таку можливість — залиште дітей удома», — закликав Кіпер.

Ці рекомендації дійсні на період негоди. Про відновлення очних занять ОВА повідомить додатково.

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Нагадаємо, в Україні ускладнилися погодні умови, через що працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди. Через налипання мокрого снігу та ожеледь наразі в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів.

Як писали «ФАКТИ», в Україні планують кардинальну реформу освіти. Зокрема, заочну форму навчання можуть замінити на дистанційну.

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