В Україні ліквідують заочну форму навчання і не тільки: що відомо про кардинальну реформу освіти

Через пандемію коронавірусу, а згодом й широкомасштабну агресію росії навчання в українських вишах проводили у змішаній формі — і дистанційно, і очно (хоча, цього року від студентів почали вимагати, аби вони з`явилися у закладах протягом 10 днів після початку навчання). А невдовзі система отримання вищої освіти в Україні може кардинально змінитися. Зокрема, дистанційне навчання буде введено замість заочного або вечірнього.

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«У студентів буде більше свободи дій, вони зможуть вибирати, скільки вчитися, які предмети цікаві і навіть зможуть змінювати спеціальність після 1−2 років навчання», — розповідає про плани реформування галузі очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, студенти за контрактом можуть регулювати терміни навчання. Наприклад, прискорити навчання і завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Або навпаки — отримати ступінь за 6 років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо студенти працюють або хочуть приділити більше уваги певним предметам.

«Вибір спеціальності після першого або другого курсу. У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу і можливостей визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1−2 роки вивчаєте загальні предмети, далі вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі», — зазначив Федоров.

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За його словами, з 2024 року в Україні відмовляються від заочної форми навчання — «радянського рудименту освіти».

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Нагадаємо, що раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначав, що попри рішення про пріоритетність офлайн навчання, не варто заставляти школярів йти на перший урок до школи після нічної повітряної тривоги.

Фото Pixabay

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