Ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та авто
Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровську область. Так, після опівночі під обстрілом ворога опинився Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Через ворожий обстріл пошкоджені п'ять багатоповерхівок та два автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.
Нагадаємо, вчора на Дніпропетровщині у Кривому Розі ракета влучила у торговий центр. У Криворізькому районі були зруйновані приватні будинки, одна людина загинула, троє людей постраждали.
У Новомосковську теж було пошкоджено житлові будинки. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей.
Загалом по Україні вчора росіяни запустили 8 «шахедів» та 51 ракету.447