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Події

Ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та авто

8:11 9 січня 2024
будинок

Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровську область. Так, після опівночі під обстрілом ворога опинився Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Через ворожий обстріл пошкоджені п'ять багатоповерхівок та два автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.

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В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.

Нагадаємо, вчора на Дніпропетровщині у Кривому Розі ракета влучила у торговий центр. У Криворізькому районі були зруйновані приватні будинки, одна людина загинула, троє людей постраждали.

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У Новомосковську теж було пошкоджено житлові будинки. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей.

Загалом по Україні вчора росіяни запустили 8 «шахедів» та 51 ракету.

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