У другий вівторок року, 9 січня, представників багатьох знаків зодіаку буде переповнює енергія, тому варто уникати марних розмов, які можуть призвести до суперечок та конфліктів, радять астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні краще сфокусуйтеся на виконанні конкретного завдання, уникаючи спроби охопити все відразу, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

Овни

Цей час для Овнів — момент виявити свій справжній потенціал, особливо у сфері кар'єри. Рішення, прийняті цього дня, слід вважати остаточними і не втрачати впевненості у своїх діях. Сумніви можуть лише відводити від істини. Фінансові витрати вимагають обґрунтування, і варто уникати дрібних витрат. Важливо бути обережним у спілкуванні із незнайомцями.

Тельці

Для Тельців цей день передбачає несподівані рішення, які потребують швидкого реагування. Планування може виявитися марним, тому краще бути готовим до імпровізації. Особливо обережним слід бути при керуванні автомобілем, щоб уникнути складних чи навіть сумних подій. Сфера фінансів обіцяє позитивні зміни, дозволяючи Тельцям насолодитися приємними моментами.

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Близнюки

Близнюкам варто віддавати перевагу легким заняттям, що допоможе успішно просуватися в різних галузях. Розширення кола спілкування може бути корисним у майбутньому. Успіх залежить від збереження затишку та гармонії в домі, що, своєю чергою, призведе до фінансового добробуту. Крім того, Близнюки можуть порадувати своїх близьких активністю та турботою.

Раки

Вам можуть надійти вигідні пропозиції щодо заробітку, проте астролог рекомендує підходити до них обережно. Важливо не погоджуватися миттєво, а провести ретельну перевірку, щоб уникнути можливих негативних наслідків, які можуть позначитися на всьому житті. Вкрай не рекомендується залучатися до конфліктів із близькими, оскільки це може лише погіршити відносини.

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Леви

Левам сьогодні варто бути готовими до того, що їхні плани можуть легко здійснитись. Після обіду ризикувати не рекомендується, оскільки це може спричинити негативні наслідки. Знайомства цілком можливі і навіть рекомендовані. Самотні представники знаку можуть зустріти довгоочікувану людину, а одружені — просунутися у кар'єрі. Ситуація з фінансами покращуватиметься, але потрібно трохи терпіння.

Діви

Попри всі зусилля Дів щодо уникнення конфліктів, їм не вдасться цього повністю досягти. Важливо зберігати спокій та стриманість, не реагуючи на образливі висловлювання. Мовчання може полегшити процес примирення. З малознайомими людьми краще утриматись від обговорення особистих тем. На роботі передбачається приємний бонус у вигляді підвищення зарплати.

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Терези

Вам цього дня рекомендується зайнятися вирішенням невеликих проблем та завдань, які тривалий час відкладалися у довгу скриньку — це дозволить згодом приступити до нових звершень із чистою совістю. Також сьогодні ідеальний час для відпустки, яка обіцяє стати незабутнім та приносити море позитивних емоцій. Однак ремонт краще відкласти, оскільки результат може бути не найкращим.

Скорпіони

На початку дня Скорпіони можуть бути дуже активними, але важливо не перевантажуватись, оскільки швидко може прийти почуття втоми. Протягом дня можуть виникнути складнощі у спілкуванні з оточенням, але варто зберегти спокій. Важливі переговори краще перенести на інший час, залишаючись готовими до можливих неприємностей.

Стрільці

Сьогодні до вас можуть часто звернутися за допомогою колеги та знайомі — їм не варто відмовляти. В той же час не беріть на себе всю відповідальність, залишаючись на відстані дружньої підтримки. У другій половині дня можливі конфлікти у відносинах, і важливо стримувати себе, щоб полегшити процес примирення. Попри труднощі, цілком можливі романтичні знайомства.

Козороги

Для Козорогів важливими стануть ділові питання, особливо фокусування на фінансах. Збереження професійної репутації відіграє ключову роль. Жінкам цього знаку астролог рекомендує звернути увагу на режим дня та, можливо, систему харчування. Чоловікам варто не розраховувати на серйозні стосунки у нових знайомствах — просто насолоджуйтесь розвагами.

Водолії

Цього дня Водолії потребуватимуть подвійної енергії для успішного виконання всіх справ. Наперекор обмеженим можливостям, ваше особисте життя буде гармонійним і позитивним. Роздуми про зміну іміджу можуть дати позитивні емоції. В особистому житті можливий конфлікт, але його можна уникнути за бажанням.

Риби

Якщо Рибам вдасться правильно розпланувати свій день, вони можуть уникнути надмірної втоми. Допомога друзям наприкінці дня буде важливою, і варто її надати. У фінансовій сфері не передбачається значних змін. Риби можуть сміливо зробити великі покупки, якщо такі були заплановані наперед.

Водночас погода не приготувала для українців особливих «сюрпризів»: 9 січня вона буде такою ж морозною, як і днем раніше. Крім того, до сильного морозу додасться і вплив антициклону Hannelore, зазначає синоптикиня Наталка Діденко.

«Холодна морозна погода 9 січня триватиме в Україні. Вдень очікується −7…−12 градусів морозу. У південній частині буде вище — вдень −2…−6 градусів, в Криму вдень близько 0», — розповіла вона.

Водночас антициклон Hannelore витіснить з України усі опади — вдень навіть буде місцями сонячно.

«Лише вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем», — додала Діденко.

У Києві протягом дня очікується −10…−12 градусів, сонячно.

Разом з тим «на тижні — якась температурна карусель!» — зазначає синоптикиня. Так, 10−11 січня очікується потепління, 12−13 січня — знову похолодання, а 14−15 січня температура повітря знову підвищиться.

Тому найближчими днями краще залишатися вдома та слухати гарну музику від Klavdia Petrivna, яка критикує московського «імператора».

Або інших цікавих молодих виконавців.

І, звичайно, пам'ятати, що січень буде «щасливим» у фінансовому стані для багатьох знаків зодіаку — варто лише не пропустити свій шанс.

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