Справу скеровано до суду: в чому звинувачують нардепа Дубінського

Народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, судитимуть за підроблення документів для виїзду за кордон

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Відомство не називає прізвища нардепа, але за даними ЗМІ, йдеться саме про Дубінського.

Згідно з розслідуванням, Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів, які дозволили йому виїхати за кордон.

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«Він підготував заяву від свого імені, на ім'я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Отримавши документ, народний депутат самостійно перетнув державний кордон на наступний день після виїзду його батька. Після цього останній повернувся до України набагато раніше, ніж Дубінський. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку.

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«Згідно з отриманою інформацією під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті», — додає пресслужба.

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення — ч. 1 ст. 366 КК.

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Санкція статті передбачає до трьох років в'язниці.

Зазначимо, що в серпні 2023 року СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Після цього йому повідомили про підозру в службовому підробленні. Як стверджувало слідство, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Вже в листопаді правоохоронці провели нові обшуки у народного депутата. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини.

Крім того, ДБР викрило Дубінського на підготовці провокацій на замовлення російської розвідки.

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