Позивний «Буратіно»: у генпрокуратурі розповіли, як нардеп Дубінський працював на російську розвідку (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Народному депутату України Олександру Дубінському та ще чотирьом особам повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій у складі злочинної організації. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«Генеральний прокурор України підписав повідомлення про підозру народному депутату України. Йому інкриміновано державну зраду та участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України). Крім того, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора у вчиненні цих злочинів повідомлено про підозру двом співробітникам російських спецслужб, а також колишньому народному депутату України III-IX скликань та експрокурору. За даними слідства, у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої, у подальшому, увійшли два народних депутати України, працівник Генеральної прокуратури. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією нашої держави на міжнародній арені. За таку діяльність її учасники отримували гроші від воєнної розвідки рф. Злочинна організація під керівництвом двох співробітників російського головного управління генштабу зс рф діяла в столиці України у вигляді агентурної мережі. Будучи її учасником, нардеп з позивним „Буратіно“ здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора», — йдеться у повідомленні.

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В Офісі Генпрокурора зазначили, що нардеп поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

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«У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали фейк про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2020 році. Таким чином вони намагалися погіршити відносин між Україною та її стратегічним партнером. Також у червні 2020 року колишній прокурор з позивним „Птічка“ провів спільну із екснардепом пресконференцію. Експрокурор публічно займався псевдоправовим „обґрунтуванням“ цих фейків на користь кремля. Наразі вирішується питання про обрання народному депутату України запобіжного заходу», — йдеться у повідомленні відомства.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у Дубінського провели нові обшуки.

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