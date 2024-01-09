Поліція затримала епатажну зірку «Х-Фактора»

Епатажний Андрій Мацевко з Івано-Франківщини, який став відомим завдяки участі у шоу «Х-Факстор», отримав нову хвилю популярності. Цього разу не через свої співи. Мережу облетіла новина, що його затримала поліція в Івано-Франківську. Як повідомляє видання «Галка», правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який поводився дивно та намагався втекти. Ним виявився Андрій Мацевко.

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Він понад два роки перебував у розшуку через те, що намагався скористатися підробленим пенсійним посвідченням. Чоловіка затримували у 2021 році в метрополітені Києва. Тоді Андрій зізнався, що документи йому надав товариш, який займається виготовленням фальшивих документів.

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Нагадаємо, Андрій Мацевко став відомим десять років тому завдяки «Х-Фактору». Тоді він кілька разів не пройшов відбір, але запам’ятався своєю впевненістю та безпосередністю. Ролики його виступів стали вірусними в соцмережах. Андрій намагався підкорити ще кілька проєктів, проте все марно. Але він отримав певну популярність, навіть мав корпоративні виступи певний час.

Відомо, що Мацевко останнім часом мешкає в селі Сваричів разом з матір’ю та старшим братом. Чим він займався, достеменно не відомо.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ще одна зірка «Х-Фактору» Олег Кензов нарвався на критику за те, що переховується за кордоном під час війни.

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