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Пішов з життя народний артист України Віталій Білоножко

13:54 9 січня 2024
Віталій Білоножко

У вівторок, 9 січня, не стало знаменитого співака, народного артиста України Віталія Білоножка. Трагічну звістку повідомили на сторінці Буринської міської ради. Саме у селі Слобода Буринського району на Сумщині народився Віталій Білоножко 11 червня 1953 року.

«Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець — Віталій Васильович Білоножко. Уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті народного артиста України, українського співака, засновника і організатора міжнародного фестивалю родинної творчості „Мелодія двох сердець“», — зазначено у повідомленні міськради.

Про причини смерті, а також деталі щодо похорону не повідомляють.

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Артистові було 70 років. В нього залишилась дружина Світлана, з якою виступав дуетом та заснував фестиваль «Мелодія двох сердець». Також Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть народної артистки України Ніни Матвієнко. Нещодавно її донька Антоніна вперше розповіла, як переживає втрату матері.

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