Тоня Матвієнко вперше розповіла, як переживає втрату мами та вчиться жити без неї

Тоня Матвієнко вперше після смерті матері — легендарної співачки Ніни Матвієнко, якої не стало на початку жовтня, поспілкувалася з журналістами та розповіла про свої переживання. В інтерв’ю журналу VIVA! Тоня постала в неочікуваному образі та зізналась, що через стрес схудла на 10 кілограмів. Зараз потроху оговтується, але їй і досі важко усвідомлювати, що найріднішої людини вже немає поряд.

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«Побачити її мертвою… Для мене це був кінець. Стрес та шок неймовірний! Десь три тижні я взагалі не спала. Постійно було відчуття, що мама поряд, і я подумки з нею розмовляла, знала навіть, що вона відповість. Не знаю, чи можна казати… Я дуже сильно в собі закрилась. Узагалі не їла. Навіть снодійні приймала. Антидепресантів я не пила, але в тому стані, в якому я знаходилася, можна було загриміти в лікарню. Половина волосся випала. Люди для мене поділилися на тих, хто втратив маму, й тих, хто не розуміє, як це — жити без мами. Це зовсім різні поради та співчуття», — поділилася Тоня.

Через три тижні після похорону вона вперше вийшла на сцену, проте не змогла заспівати, плакала, вибачалась перед людьми. Співачка каже, як би важко не було, але саме сцена та робота стали для неї ліками.

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Також Тоня вперше розповіла про хворобу Ніни Митрофанівни. Онкологічне захворювання стало для всіх шоком.

«8 серпня в якийсь момент вона стала погано себе почувати — дуже живіт болів — і швидка відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це — людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках — і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже 4 роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби», — розповіла Тоня і закликала усіх вчасно робити діагностику, щоб не пропустити можливі захворювання. Адже на ранній стадії це можна зупинити й прожити ще дуже багато років.

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Нагадаємо, Ніна Матвієнко не хотіла, щоб її бачили слабкою та говорили про хворобу. Тому родина певний час не афішувала, що народна артистка перебуває в лікарні. На жаль, хворобу не вдалося зупинити. Ніну Митрофанівну поховали у Києві на Звіринецькому кладовищі.

Тоня присвятила мамі особливу пісню «Сік землі».

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Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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