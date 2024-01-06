«Любила життя! Тільки сама не встигла нажитися»: оприлюднено останнє аудіозвернення Ніни Матвієнко

Співачки Ніни Матвієнко не стало 8 жовтня 2023 року. Вона сильно хворіла, перенесла кілька операцій, але не хотіла, аби про її стан говорили публічно. Онкологію у неї виявили лише влітку минулого року, але, як виявилося, співачка хворіла вже кілька років. Ніна Матвієнко часто записувала аудіо, які відправляла рідним та близьким. В одному з них, яке отримала її донька, співачка говорила про передчуття смерті.

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Аудіозапис Тоня Матвієнко показала в програмі Олексія Суханова, якому дала відверте інтерв`ю.

«Любила життя, тільки сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, коли воно закінчилося так швидко… Ох, треба мені було кожен рік ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, чого перевірятися? Моліться за Україну. Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я її дитина… Як би могла, пригорнула б до серця всю, всю, всю…» — казала співачка.

На відео — з 57:34

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Раніше Тоня Матвієнко, розповідаючи про те, як вона пережила смерть мами, назвала свій стан у той час неймовірним шоком. «Десь три тижні я взагалі не спала. Постійно було відчуття, що мама поряд, і я подумки з нею розмовляла, знала навіть, що вона відповість…» — розповідала вона в одному з інтерв`ю.

Фото зі сторінки Тоні Матвієнко

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