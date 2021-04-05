Виталий Билоножко: «Что еще должно произойти, чтобы пришло понимание, что все мы в одном Ноевом ковчеге?»

«Движение — кладовая жизни», — писал древнегреческий философ Плутарх. И с ним трудно не согласиться. Движение дает шанс изменениям даже в самые сложные периоды. А его отсутствие не оставляет надежды на перемены к лучшему. О новых реалиях жизни в проекте «Мир после пандемии» «ФАКТЫ» поговорили с народным артистом Украины Виталием Билоножко. Ранее своими мыслями о том, каким может стать ближайшее будущее, поделились Андрей Курков, Михаил Жванецкий, Элина Свитолина, Андрей Макаревич, Ольга Сумская, Тамара Яценко, Евгений Паперный, Василий Вирастюк, Андре Тан, Дима Борисов, Евгений Клопотенко и другие известные люди и лидеры отраслей.

«Никогда еще не было такого, чтобы люди выбрасывали на мусорник книги…»

— Виталий Васильевич, многие ваши коллеги сегодня говорят о том, что пандемия нанесла сокрушительный удар по их благосостоянию, что сейчас практически нет заработков. И в то же время есть артисты (скажем так, с более молодой аудиторией), которые утверждают, что нынешнее время для них весьма продуктивно и доходно. Как вы это прокомментируете?

— Думаю, заявления о том, что все так блестяще, — это кураж. Наверное, таким образом артист хочет как-то на себя обратить внимание. Сегодня всем сложно. С начала пандемии нет масштабных концертов. И если кто-то где-то выступил на небольшом мероприятии в ресторане, это не тот масштаб, которым должен довольствоваться профессионал. К сожалению, в целом ситуация печальная. Бездеятельность приводит к тому, что творческие люди теряют форму. И это самое страшное.

Виталий Билоножко пожелал читателям "ФАКТОВ" крепкого здоровья и веры в себя (фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

— Как вы считаете, пандемия изменит мировоззрение людей?

— Пока особо оно не поменялось. Когда вся эта история с коронавирусом началась, наблюдался всеобщий испуг. Богатые люди испытывали страх, что не смогут лечиться за границей. А те, кто живет от заработка к заработку, — относительно того, как жить, если потеряна работа и нет денег ни на что — включая тесты и лекарства. Но, кажется, так и не пришло всеобщее понимание, что нужно как можно скорее сделать свою страну комфортной для жизни. Без осознания этого ничего не будет. И я не знаю, какие нужны еще испытания, чтобы изменилось совковое и постсовковое искалеченное мышление, в основе которого лишь личное благополучие. Пандемия показывает, что жить, работать, учиться, лечиться большинству людей придется в своей стране. Что еще должно произойти, чтобы пришло понимание того, что все мы в одном Ноевом ковчеге? Знаете, я со многими общаюсь и вижу: выводы не сделаны. Многие, как мыслили, так и продолжают — варятся в своих мелких меркантильных проблемах.



— Думаю, испытаний и так достаточно…

— Знаете, мне кажется никогда еще не было таким отношение людей к культуре, как сейчас. Никогда еще не было такого, чтобы люди выбрасывали на мусорник книги, в которых сосредоточено величие интеллекта человечества. Разве может заменить научные фолианты упрощенная информация в Интернете? Как же могло так деградировать общество? Конечно, не может не беспокоить и состояние медицины, экологии, образования…

«Коронавирус сражает точечно и непредсказуемо, как снайпер»

— Какого общения, по вашему мнению, будет становиться в нашей жизни все больше — онлайн или офлайн? Виртуальный формат, несомненно, удобен. Но не надоест ли он?

— Живого общения ничем не заменишь. Онлайн-общение — это своего рода иллюзия. Зачастую, уходя от решения проблем в реальной жизни, люди погружаются в виртуальный мир, что-то доказывают друг другу, ругаются, банят тех, кто им не угоден… А с другой стороны, соцсети -- панацея для тех, кто испытывает душевный, духовный дискомфорт. Я и сам, бывает, сижу в Facebook очень долго, лайкаю посты, вникаю в чьи-то проблемы, делюсь чем-то своим… Раньше о таком мы и подумать не могли.

— Будут ли, по вашему мнению, люди путешествовать, как прежде?

— Судя по всему, в ближайшее время туристический бизнес будет переживать не лучшие времена. Большинство людей будут думать не о том, как полежать где-то в теплых краях под пальмами, а как не заболеть. Коронавирус — страшная болезнь. Говорят, еще могут быть новые волны пандемии. И никто определенно ничего не знает. Есть, конечно, смельчаки, которые ездят отдыхать за границу, невзирая ни на что. Кто-то возвращается с положительными эмоциями, но нередко такие поездки заканчиваются бедой. Не так давно мои знакомые поехали на отдых, а, вернувшись, вся семья слегла в тяжелом состоянии.

— Иногда кажется, что многие люди вообразили себя неуязвимыми и бессмертными…

— Коронавирус поражает, невзирая на материальные возможности и статус. Он сражает точечно и непредсказуемо, как снайпер. И с этим нельзя не считаться. Все это, конечно, трагично. У меня есть в Израиле друзья. Один из них — замечательный аранжировщик Дима Гершензон. Он рассказывает, что уже сделал две прививки. А я сижу и думаю, какую вакцину и когда мне уколят. У каждого СМИ сейчас своя редакционная политика, и отовсюду идет разная информация.

Светлана и Виталий Билоножко считают, что для артистов очень важно оставаться в творческой форме (фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

«Люди должны понять то, что они частицы глобального мира. Нельзя вредить друг другу и окружающей среде»

— До пандемии в Киеве проходили масштабные выставки, рекламирующие недвижимость за рубежом. Дома и квартиры в разных странах приобрели немало финансово состоятельных людей. Кто-то — для отдыха, кто-то — чтобы сдавать жилье в аренду. Как думаете, а что будет в связи с пандемией со всем этим имуществом в будущем?

— Сейчас, знаю от знакомых, и в Конча-Заспе дома площадью порядка тысячи квадратных метров плохо продаются. Многие их владельцы уехали из Украины и возвращаться не собираются. Эти люди скупали все, что могли, и здесь, и за границей — в Испании, Америке, Турции… Но многое поменялось и в Украине, и в мире. Меряясь богатством друг с другом, они не могли этого предвидеть. И со всем этим накопительством богатств и благ зашли в такие дебри!

— Что же должны осознать люди в результате пандемии?

— То, что они частицы глобального мира. Нельзя вредить друг другу и окружающей среде! Нужно приносить обществу пользу. Но мне кажется, этого понимания еще нет. Думаю, должно меняться искалеченное сознание людей, для которых мерилом успеха остается количество денег.

— Что вы пожелали бы читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Прежде всего скажу, что «ФАКТЫ» — моя любимая газета. Я уважаю ее главного редактора Александра Швеца и коллектив талантливейших журналистов. К слову, я ведь и сам едва не стал журналистом. Параллельно с учебой в консерватории три года занимался на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Но когда мне дали задание взять интервью у директора завода и председателя колхоза, я попробовал это сделать и решил, что все-таки лучше буду петь. Мне нравятся «ФАКТЫ» за актуальность и интересную подачу материалов, за конкретику. А что бы я пожелал читателям «ФАКТОВ»? Прежде всего крепкого здоровья и веры в себя. Ставьте цели и достигайте их, несмотря на сложности и препятствия.

Ранее в рамках проекта «Мир после пандемии» известный актер театра и кино, шоумен и телеведущий, супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк в интервью «ФАКТАМ» рассказал, как и почему решил начать сольную карьеру.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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