Ксенія Мішина розкрила систему свого харчування

Популярна акторка Ксенія Мішина, яка зараз разом з сином відпочиває у Таїланді, розкрила принципи свого харчування. Відомо, що героїня проєкту «Холостячка» декілька років тому дуже схудла і продовжує підтримувати тіло у чудовій формі.

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«Один з популярних запитів в моєму блозі — це питання мого харчування, — написала Ксенія на своїй сторінці у соціальній мережі. — Я пропагандую здорове збалансоване харчування і нижче трохи поясню, що це означає.

Збалансованість — це наявність білків + жирів + вуглеводів".

Для своїх шанувальників Мішина виклала список продуктів, які зазвичай вживає кожного дня.

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«Білки: м’ясо (курка, яловичина), лосось, яйця, тунець, біла риба, — написала акторка. — Вуглеводи: батат, овочі, коричневий рис, вівсянка, боби, кіноа, фрукти, гречка, макарони з твердих сортів. Жири: авокадо, горіхи, олії (кокосова, олівкова), чіа, лосось, льон. Не забуваємо про воду та спорт.

І ваше тіло буде здоровим, сильним та красивим…"

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Але не всі шанувальники зраділи такій публікації, зауваживши, що під час війни недоречно виставляти фото з відпочинку та вихвалятися продуктами, які багато хто не може собі дозволити.

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«Хизуватися недоречно, патріотко! - написали у відповідь. — Хлопці гниють в ямах, матері в сльозах».

«…люди з Купянска чи Курахово той лосось і не мріють аби кусок хліба з молоком був для дітей та куртка тепла», — обурилися у мережі.

«ФАКТИ» писали, що на зимові канікули поїхали багато з українських зірок.

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