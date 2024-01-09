Порошенку не вірять 75% українців: соціологи назвали розчарування 2023 року

Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко очолили антирейтинг політиків за підсумками 2023 року. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Active Group, повідомляє «Інтерфакс Україна».

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Згідно з результатами опитування, Петру Порошенку скоріше не довіряють або повністю не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру «Європейської солідарності» лише 5,2% опитаних.

Також 70% українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою та виключно шкідливою для України. Ще 41% опитаних вважає, що його моральні якості найгірше підходять для сучасної України та лише 6,5% респондентів мають протилежну думку.

Олексію Арестовичу скоріше не довіряють 14,4% та повністю не довіряють 55,5% опитаних, Юлії Тимошенко — 29% та 55,1% відповідно.

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Щодо лідерів опитування, то Президент України Володимир Зеленський наразі має найвищу довіру українців серед політиків, стосовно яких запитували соціологи. Станом на кінець грудня 2023 року Володимиру Зеленському довіряють понад 71% респондентів. На другому місці — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Йому скоріше довіряють 35,2% та повністю довіряють 20,9% респондентів.

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Також, згідно з результатами опитування, українці оптимістично налаштовані щодо 2024 року для України. Кількість опитаних, які вважають, що 2024 рік буде вдалим на 17,7% перевищує кількість тих, хто має протилежну точку зору.

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Дослідження проводилося компанією Active Group. Метод: анкетування громадян України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Період збору даних: 30 грудня 2023 р. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2,2%.

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