На Дніпропетровщині поліцейський врятував від смерті подружню пару, яка замерзала у полі (фото)

На Дніпропетровщині сильні морози, які встановилися останнім часом в Україні, ледь не призвели до загибелі подружньої пари, яка заблукала в полі між селами.

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Як повідомляють в обласній поліції, люди поверталися додому із сусіднього села. Їх майже непритомними на узбіччі дороги побачив під час патрулювання поліцейський.

Фото поліції

«Близько 12:00 під час патрулювання поліцейський офіцер Лихівської територіальної громади Володимир Ільїн помітив на узбіччі дороги людей. Знесилена жінка не могла піднятися, чоловік намагався її зігріти. Як з’ясувалося, через відсутність зв'язку подружжя не могли повідомити про своє місце перебування і всю нічь провели у полі», — повідомляють в поліції та додають, що люди знаходилися у семи кілометрах від домівки.

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Фото поліції

Правоохоронець допоміг їм добратися додому.

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На жаль, не всі подібні випадки закінчуються добре. Як пише dnepr.info, в області від переохолодження загинуло вже дві людини. Так, в Кривому Розі чоловік впав, не зміг підійнятися та замерз на смерть поблизу одного з торговельних центрів. Його тіло знайшли ранком 9 січня. Перехожі, які знайшли дідусі, розповідали, що в цьому місці рідко ходять люди, а ввечері немає освітлення, ймовірно саме тому ніхто не помітив чоловіка, який потребував допомоги. Люди викликали медиків, але вже було занадто пізно.

Схожий випадок трапився у селі Балівка Дніпровського району, де у посадці замерз 68-річний чоловік. Його тіло виявили родичі.

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Нагадаємо, що схожий випадок стався кілька років тому на Житомирщині, де 17-річний юнак пішов до друзів у сусідне село та замерз (ця новина доступна у російській версії на сайті).

Фото поліції

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