У Раді запропонували запровадити «мобілізаційний збір» із доходів частини українців: кого це може торкнутися

Наразі в Україні триває доопрацювання та обговорення нового законодавства щодо мобілізації.

За словами «слуги народу» Ольги Василевської-Смаглюк, у разі ухвалення закону, на чергову хвилю мобілізації знадобиться «за дуже скромними підрахунками» понад 300 мільярдів гривень.

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«Після прийняття закону день війни значно здорожчає. А в казні що? Казна чекає траншу, якого досі немає. Як фінансувати мобілізацію? Перш за все, навести лад на митниці, де недоотримання сягає 22 мільярдів. Але і це не панацея. Адже цього вистачить лише на 4,5 дні війни. Підвищення податків? Можливо, йтиметься про військовий збір. Підвищення інших податків призведе до того, що зарплати заженуть в ще більшу тінь», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Народна депутатка зазначає, що варто було би звернути увагу на зарплати в держсекторі, на держпідприємствах та в муніципалітетах, які місцями «захмарні». В якості приклада вона навела зарплатний фонд Вишгородського міського голови та його заступників та радників, який за грудень сягнув більше 700 тисяч гривень, не кажучи вже про «мільйонні місячні зарплати членів усіляких наглядових рад».

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«Якщо ввести такий собі мобілізаційний збір з держсектору, де зарплати членів наглядових рад, керівників підприємств, народних депутатів, директорів всіляких департаментів, мерів міст та їхніх „радників“ вище середньої й обкласти таким збором, це теж оплатить нам декілька днів війни», — пише політикиня та додає, що «боротьбу з корупцією ніхто не скасовував».

Певні категорії українців мають право на отримання броні, але є шість випадків, коли її можна втратити — вони визначені урядовою постановою.

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Фото Pixabay

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