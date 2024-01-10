Корупційний скандал не привід: у Міноборони залишився один контракт із компанією Гринкевича

У Міністерства оборони, яке розпочало дострокове розірвання контрактів зі скандальним львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем через корупційну складову, все ж таки залишився один контракт з компаніями, афілійованими із його родиною. Він стосується постачання харчування військовим. Його обіцяють розірвати, якщо з'являться підстави, написав заступник міністра оборони Віталій Половенко у Facebook.

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«Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро — до того, як нам стало відомо про арешти і затримання. Ми вже почали ретельні службові перевірки», — написав Половенко.

За його словами, одна група інспекторів перевіряє тендер, друга — контракт, третя — якість послуг.

«Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди», — додав Половенко.

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Також чиновник додав, що, якщо з'являться підстави розірвати цей останній контракт достроково, це буде негайно зроблено.

Зазначимо, що контракт діє з 1 січня до 1 квітня 2024 року.

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Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Як писали ЗМІ, йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.

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