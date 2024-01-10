Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком

Прощання з легендарним співаком, народним артистом України Віталієм Білоножком, який пішов з життя 9 січня, відбудеться в Києві, у Національній філармонії 12 січня. Церемонія розпочнеться об 11.30 і триватиме до 14.00. Про це повідомили близькі друзі родини Білоножків, журналісти Дмитро Гордон та Олеся Бацман.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомила Світлана Білоножко виданню «Гордон» причиною смерті народного артиста стала зупинка серця. Співак перебував у лікарні.

Останнім часом Віталій Білоножко рідко з’являвся на публіці. Він мешкав у своєму будинку під Києвом. Друзі кажуть, що він складно переживав пандемію та війну.

РЕКЛАМА

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району на Сумщині. Після закінчення Сумського музучилища та Київської національної консерваторії він працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім — солістом Держтелерадіо. У його творчому доробку шість компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологія власної творчості та 12 аудіокасет.

У 1999 році разом із дружиною Світланою заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Також Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва. Найвідомішими піснями артиста є «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть народної артистки України Ніни Матвієнко. Її донька Антоніна розповіла, як переживає втрату матері.

РЕКЛАМА

634

Читайте нас у Facebook та Instagram