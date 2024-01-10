Перший молодик 2024 року: коли він станеться, якою силою володіє і що обіцяє різним знакам зодіаку

Перший молодик 2024 року, який обіцяє фінансовий успіх кільком знакам Зодіаку (11 січня о 13:57 за київським часом) пройде у знаку Козерога. Ще його називають Вовчим — через підвищену активність цих тварин.

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Як стверджує астрологиня Марина Скаді, нинішній молодик символізує мету, що виявляється в агресивності та амбітності, він допоможе структурувати своє життя і реалізувати свої честолюбні задуми, пише «ТСН».

Козеріг — знак державності, порядку, політики, професійних досягнень, а його управитель Сатурн — планета закону і порядку, формує якості, необхідних досягнення високої мети. А Місяць у знаку Козерога має слабкий статус — вигнання, тому при його переміщенні цим знаком Зодіаку людям складно давати вихід своїм почуттям, присутня потреба ховати емоції від оточуючих, що дуже несприятливо для здоров'я.

Щодо числа 11, то за нумерологією воно являє собою енергетичний потік і роль цього числа полягає в потужному та невтомному прояві сили та енергії. Ключові слова — друге дихання, витривалість, енергія, міць, активність та фізична сила.

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Молодий місяць у Козерозі 11 січня 2024 року — останній молодик, коли найвища планета — Плутон також знаходиться в цьому знаку. Планета влади, великих грошей, глибоких життєвих ситуацій, питань життя та смерті розчищає плацдарм для нового та життєздатного. Це можна трактувати як останній шанс щось кардинально змінити та розпочати життя з чистого аркуша. Також у Козерозі знаходиться вогненний Марс, що символізує початок, старт, у найширшому значенні цих слів. Зростає мотивація розвиватися у професійному середовищі, розбудовувати кар'єру. Виходять на перший план лідерські якості. Причому новий місяць надає достатньо можливостей, щоб втілити задумане в життя.

Нинішній молодик буде сприяти всім, хто виявляє завзятість у досягненні поставлених цілей і веде свою діяльність, дотримуючись норм закону. Все, що буде сплановано в період Місяця, що росте, стане реальним і набуде форм восени 2024 року. У той же час, за словами Марини Скаді, щоб не ускладнювати життя собі і оточуючим, не варто ставити завищену планку. Також важливо позбутися синдрому гіпервідповідальності, адже це порушує межі інших людей.

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Цей день може надати безліч можливостей тим, хто народився під знаками стихії Землі: Тельцям, Дівам і Козерогам. Молодий місяць 11 січня — чудовий час, щоб зробити остаточний вибір і рішучий крок уперед: піти з роботи, яку ви не любите, переїхати в інше місто або країну, вступити в офіційний подружній союз або ж нарешті залишити в минулому безперспективні стосунки і розлучитися. Після цього обов'язково піде новий початок і життя набуде нових смислів.

Для Овнів, Раків і Терезів молодик у Козерозі досить складний — відчуття тяжкості, на тлі нестабільної ситуації в країні та світі, ще більше посилюється. Може наступити розчарування через нездійснені надії. Цей молодик приносить перешкоди, гальмування та затримки. Можливі фінансові труднощі, як наслідок непродуманих покупок та витрат на щось понад необхідне. Можуть бути втрати соціально-громадського порядку, звільнення, проблеми зі здоров'ям. Важливо не триматися за старе та прийняти від долі будь-які удари.

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У дні новолунь всім знакам Зодіаку слід триматися далі від конфліктних ситуацій, краще відкласти на інший час підписання важливих документів та коштовні покупки, а також уникати надмірних фізичних навантажень. Краще присвятити цей час завершенню незакінчених справ та домашнім турботам. Важливо тримати свої емоції під контролем, віддавати борги, прощати та вибачатися.

Східний гороскоп на тиждень 8−14 січня читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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