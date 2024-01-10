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Україна

Зеленський несподівано прилетів до Литви

12:21 10 січня 2024
Володимир Зеленський та Гітанас Науседа

Президент України Володимир Зеленський, який наприкінці минулого року здійснив візит до США, відправився з поїздкою країнами Балтії.

«Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні — Вільнюс. Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», — розповів про програму візиту український президент.

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Нагадаємо, що ще влітку литовський президент Гітанас Науседа говорив про занепокоєння щодо національної безпеки його власної країни. Це сталося невдовзі після бунту пригожина, коли багато бойовиків ПВК «Вагнер» переміщалися до білорусі.

Фото — скріншот

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