Зеленський несподівано прилетів до Литви

Президент України Володимир Зеленський, який наприкінці минулого року здійснив візит до США, відправився з поїздкою країнами Балтії.

«Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні — Вільнюс. Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», — розповів про програму візиту український президент.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що ще влітку литовський президент Гітанас Науседа говорив про занепокоєння щодо національної безпеки його власної країни. Це сталося невдовзі після бунту пригожина, коли багато бойовиків ПВК «Вагнер» переміщалися до білорусі.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

215

Читайте нас у Facebook та Instagram