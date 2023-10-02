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Українська розвідка підтвердила удари Смоленському авіазаводу, де виробляють ракети Х-59

10:59 2 жовтня 2023
Смоленський авіаційний завод

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердила удачну атаку українських дронів на російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59, хоча росіяни стверджували, що «всі БПЛА були знешкоджені».

«1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресорки», — повідомляють в ГУР.

Зазначається, що ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.
Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Нагадаємо, що наприкінці вересня українські дрони атакували аеродром в російському Курську — тоді було знищено керівництво 14-го авіаполку.

Фото зі сторінки ГУР МО

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