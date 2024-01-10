2024-й ще за багато років до війни українська астропсихологиня Ірина Звягіна розглядала як один з самих важких років в житті України, і в першу чергу — народу. Це не просто виклики, які можна пережити так чи інакше, тут нема жодної надії на пристосування. І жодної надії про посередині, щось віддати, а щось зберегти. Нагадаємо, що раніше астропсихологиня спрогнозувала кінець очільника кремля.

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«Зараз річ не про це, а про життя або знищення. Всі гороскопи, прогнозні карти про це просто кричать, а в нас народ сприймає мобілізацію як порушення свобод і вибору особистості. Але суть ситуації у тому, що якщо не встигнути з мобілізацією в самий короткий термін, то історія державності України обере інший шлях. Не розумію одного — чи вважають люди, що встигнуть втекти, щось зберегти або врятувати рідних?«

Бо мова ж не про зміну прапора на вулиці, додає Звягіна.

«І якщо чоловіки неспроможні пройти через мобілізацію, то виходить, що це мають робити жінки. Можливо, буде й так, бо квадрат транзитного Урану до Місяця України у поточному році- це не тільки тема народу, це і жіноча тема. А по суті воно так і є — у сім'ях вирішують такі питання жінки».

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Нагадаємо східний гороскоп на тиждень 8 — 14 січня.

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