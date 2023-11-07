«Пів року в нього є»: українська астропсихологиня про смерть путіна

Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно. Це не секрет і такі дані підтверджувались з різних джерел. Але інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел про його смерть, неперевірена та орієнтовна, про це днями заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов. Що очікує очільника кремля, спрогнозувати взялась астропсихологиня з Сум Ірина Звягіна.

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«Оцінюючи живучість путіна, потрібно визнати, що він найхарактернішим чином відображає особливості російського етносу. У гороскопі росії квадрат Марса з Ураном є вказівкою на характер сили, яку проявляє ця нація у війнах або в ширшому варіанті агресії, про що писав Достоєвський.

Чи любов, чи вино, чи розгул, самолюбство, заздрість — тут інша російська людина віддається майже самовіддано, готова порвати все, зректися від усього, від сім'ї, звичаю, бога. Інша найдобріша людина якось раптом може зробитися огидним потворою і злочинцем, — варто тільки потрапити їй у цей вихор, фатальний… кругообіг судомного і моментального самозаперечення і саморуйнування. Основне тут — стихійність.

Залужний наголосив на цьому, сказавши, що будь-яка держава, втративши чисельно армію, яка була на початок війни, вже її б згорнула. Але для росії поняття «багато жертв» не існує в принципі. І квадрат Сонця з Ураном у гороскопі путіна в повному резонансі з квадратом Марса з Ураном у гороскопі росії".

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За словами Звягіної, є карта, яка точно описує апетити путіна в останні 11 років — карта повернення Юпітера в його гороскопі 29 квітня 2012 року.

«Сонце, Марс і Плутон у карті повернення складають замкнутий тригон. Перша планета символізує амбіції, дві інших — війну і трансформації. Ну і сам Юпітер, до якого підходить Чорний Місяць. Ці три планети в знаках стихії Землі. Власне, збирачем земель путіна і вважають його піддані. І ось звідки така живучість — він іде шляхом виконання своєї місії. Є однак у цій карті якийсь казус — опозиція Марса з Нептуном і опозиція з Хіроном. Те, чого робити не можна, і те, що з'явиться у своїй протилежності (від задуманого). Карта ця вже реалізувалася, сусідні землі, дійсно, були окуповані. Але очевидно й те, що путін у них загруз. І карті цій залишилося терміну пів року.

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11 квітня 2024 року починає діяти нова карта повернення Юпітера. Сонце з Меркурієм у ній у руйнівному 23-му градусі Овна в опозиції до Нептуна гороскопу путіна. Карлик грузне все сильніше і все глибше. Щось його затягує; Нептун повільний, але тотальний. Марс із Сатурном (велике і мале зло) у з'єднанні посилають Юпітеру секстиль. Не так усе просто, і розраховувати на відмову від амбіцій не доводиться.

Карта в динаміці посилить свій вплив наприкінці квітня-травні 2024-го. І ми знову бачимо тут квадрат Урана до Плутона путіна, як на дату його оголошеної смерті в жовтні. Це дві вищі планети, і вплив тут непрямий, життєвий, і навіть на безпосередню смерть тіла він не вказує. Це якийсь попит, про нього говорять «час Ч». Але й у жовтні на цьому аспекті ми побачили реакцію світу на ймовірну смерть карлика — жваве очікування. Світ зачекався цієї новини, навіть свій етнос зачекався. Навіть натяку страху в росії не було, як, скажімо, на смерть Брежнєва, коли руйнувалася епоха застою. По путіну тільки цікавість — невже?!"

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Нова карта повернення Юпітера вже не та, що була 12 років тому, додає астропсихологиня.

«У минулій було підживлення, від етносу або егрегора зла. На думку спало — нація, для якої розуміння цінності життя відсутнє. У цій карті навіть не стільки руйнування, хоча воно ще буде, або саморуйнування, але багато в'язкого. Не тільки опозиція Сонця з Меркурієм до натального Нептуна, а й Марс у найслабшому для нього знаку — Рибах. Хоча так, варто врахувати фанатизм. Але це не про путіна, у нього-то фанатизму немає, він грає на такому у свого народу. Тож Нептун у цій карті — його власний Нептун. І амбіцій тут уже майже немає. Тож, якщо не і не помер (у показовий момент, який йому підібрали), то попереду маячить період великого занепаду. Але пів року в нього ще є».

Раніше повідомлялося, що відома польська ворожка розповіла про кінець путіна: «Смерть точно не буде природною, він не помре у власному ліжку».

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