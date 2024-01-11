Терористи знову вдарили по багатостраждальному Харкову: постраждало 12 людей

Російські терористичні війська атакували Харків пізно ввечері, 10 січня. Ракета влучила в черговий готель, є постраждалі.

Про інцидент повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Черговий акт тероризму проти цивільного населення. На цю хвилину — 10 постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Ракета влучила в будівлю готелю

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Будівля зазнала руйнувань

Постраждали люди

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Також голова Харківської обласної військової адміністрації зазначив, що серед постраждалих одна людина в тяжкому стані, ще одна — отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші — легкому.

Серед поранених є й журналісти турецького видання, які проживали в готелі. Наразі ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

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Перші хвилини після прильоту було зафіксовано на відео.

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей: 4 чоловіків віком від 31 до 38 років; 7 жінок — від 23 до 71 року (пізніше цифра постраждалих збільшилася до 12 осіб).

«9 постраждалих доставили до медзакладів. 35-річний чоловік перебуває у важкомі стані, 8 пацієнтів — у середньому; 2 — надали допомогу на місці», — заявив керівник ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в будівлі готелю перебула 30 цивільних.

Потім керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів про наслідки обстрілу і зазначив, що одна з ракет влучила прямо в будівлю готельного комплексу.

Нагадаємо, що напередодні від російських ракетних ударів потерпали Харків і Зміїв Харківської області.

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