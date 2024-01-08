Як мінімум четверо людей загинули внаслідок ранкового ракетного удару по Україні (фото)

Під час ранкового ракетного удару по Україні, зокрема, по Харківщині, загинули люди.

Як повідомляють в обласній прокуратурі Харківської області, наразі правоохоронці працюють на місцях ворожих ракетних ударів по містам Зміїв та Харків.

ВІДЕО ДНЯ

Фото прокуратури

«8 січня приблизно о 7:00 ворог атакував ракетами Зміїв. Зафіксовано два влучання у приватний житловий сектор. Під завалами будинку опинилось троє людей. Рятувальники дістали з-під руїн 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Їхні життя врятовано, вони зазнали поранень. На жаль, третя потерпіла — 63-річна мирна жителька — загинула», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Фото прокуратури

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

У Харкові ворожа ракета влучила по території навчального закладу у Київському районі. Наразі точний тип ракет, які застосували загарбники, встановлюється.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби, в Кривому Розі та Криворізькому районі ударів зазнали торговий центр, багатоповерхівки та приватні будинки. Наразі відомо про загиблу жінку та одного пораненого. У місті Новомосковськ 24 постраждалих, п’ятеро з них — діти. Були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

РЕКЛАМА

«Запорізька область. Влучання ракет у житлові райони Запоріжжя. На місцях працюють фахівці. Станом на зараз — четверо людей поранені. Їм надається медична допомога. На Хмельниччині також лунали вибухи. Працюють екстрені служби. На жаль, є один загиблий», — додав він.

А за інформацією першого заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, загиблих вже двоє: «Сьогодні вранці під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили 2 ракети. Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей».

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що по місту було завдано щонайменше 9 ракетних ударів. За його даними, одна людина загинула, троє зазнали не тяжких поранень.



У місті перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая, вибито близько 300 вікон у двох лікарнях. Пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, ТЦ, вікна, балкони.

Під ракетним ударом окупантів, які застосували стратегічну авіацію, опинилися Дніпро та Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Фото прокуратури

620

Читайте нас у Facebook та Instagram