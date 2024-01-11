Більше 800 окупантів, 22 бойових броньованих машини та 15 артисистем: в Генштабі підрахували втрати російського ворога

Розпочалася вже 687-а доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, проте ворог продовжує чинити злочини щодо мирного населення та цивільної інфраструктури нашої держави. Як підрахували у Генеральному штабі ЗСУ, 10 січня агресор завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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У відповідь протягом доби Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника, а сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

На передовій за добу відбулося 73 бойових зіткнення з ворогом, і найгарячішими напрямками наразі є Мар'їнський, де за добу було відбито 16 ворожих атак, а також Авдіївський. На останньому Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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На інших оперативних напрямках війни ситуація виглядає так:

Куп’янський — відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області;

Лиманський — відбито 6 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області;

Бахмутський — відбито атаку противника біля Кліщіївки Донецької області;

Запорізький — відбито 5 ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області;

Херсонський — ворог здійснив 11 безуспішних штурмових дій.

Нагадаємо, що волонтер і військовий Мирослав Гай вказав, що насправді потрібно ЗСУ, аби перемогти у війні з рф.

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