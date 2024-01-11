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Світ

Допомагали «грітися»: у москві та підмосков’ї сталися масштабні пожежі (відео)

9:50 11 січня 2024
Архівне фото мнс рф

В той час як російська влада неспроможна дати жителям рф тепло в будинки, можливість «погрітися» росіянам надала природа: в ніч на 11 січня у москві та московській області сталися дві масштабні пожежі.

Горіли виробничий цех та адміністративно виробнича будівля, повідомили у мнс росії.

Зокрема, у селищі обухово біля москви спалахнула покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м².

До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов на вулицю. На місці працювали понад 100 фахівців і 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Крім того, у москві на шосе Ентузіастів горіла адміністративно-виробнича будівля на площі 2 тисячі квадратних метрів.

На місце направили пожежний поїзд, рятувальники вживали заходів, щоб не допустити подальшого поширення вогню.

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За кілька годин пожежу було ліквідовано. Постраждалих начебто немає.

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Зазначимо, що впродовж останніх місяців у рф фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах тощо. Так, 4 січня у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.

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