Допомагали «грітися»: у москві та підмосков’ї сталися масштабні пожежі (відео)
В той час як російська влада неспроможна дати жителям рф тепло в будинки, можливість «погрітися» росіянам надала природа: в ніч на 11 січня у москві та московській області сталися дві масштабні пожежі.
Горіли виробничий цех та адміністративно виробнича будівля, повідомили у мнс росії.
Зокрема, у селищі обухово біля москви спалахнула покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м².
До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов на вулицю. На місці працювали понад 100 фахівців і 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Крім того, у москві на шосе Ентузіастів горіла адміністративно-виробнича будівля на площі 2 тисячі квадратних метрів.
На місце направили пожежний поїзд, рятувальники вживали заходів, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
За кілька годин пожежу було ліквідовано. Постраждалих начебто немає.
Зазначимо, що впродовж останніх місяців у рф фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах тощо. Так, 4 січня у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.