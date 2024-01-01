Партизанська тактика Сил оборони України — зокрема, рейди спецпризначенців, спроби підриву складів боєприпасів, нафтопроводів і залізниць на території рф — набула додаткового значення, оскільки обидві сторони не змогли досягти значного прогресу на фронті. Про це йдеться у статті оглядача «Нью-Йорк Таймс».

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Видання нагадує, що нещодавно українським диверсантам вдалося встановити чотири вибухові пристрої на російському вантажному потязі, що перевозив дизельне та авіаційне пальне далеко від українського кордону. Але важливішим, ніж знищення потяга, за словами представників української розвідки, був вибір часу для вибуху. Вибух мав статися саме тоді, коли 50 вагонів їхали Северомуйським тунелем Байкало-Амурської магістралі, найдовшим залізничним тунелем в росії.

Видання зазначає, що таким чином українці сподівалися скомпрометувати життєво важливий канал постачання зброї до росії з Північної Кореї в той момент, коли українські війська на фронті намагалися відбити безперервні російські атаки. Потяги можна замінити, а колії швидко відремонтувати. Але серйозні пошкодження цього тунелю, на будівництво якого пішли десятиліття, буде не так легко виправити.

«Війна в Україні змінюється прямо зараз, оскільки Україна збільшує кількість партизанських операцій проти російських сил і зменшує кількість звичайних операцій», — сказав Сет Г. Джонс, аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень, який раніше служив радником командувача Сил спеціальних операцій США в Афганістані. — Мета — спричинити смерть ворога тисячею порізів".

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Військові аналітики зазначають, що держава-окупант історично є вразливішою до атак диверсантів, які працюють на країну, що зазнала вторгнення, або симпатизують їй.

У зв'язку з тим, що напади на російських окупаційних чиновників тривають, Український національний центр опору, створений українськими військовими для підготовки та координації партизанських мереж на окупованих територіях, заявив, що росія спрямовує дедалі більше елітних сил на викорінення підпільних груп. Попри підвищену пильність, українські партизани заявили, що 15 грудня їм вдалося підірвати вантажний потяг, який перевозив боєприпаси та пальне з окупованого росією Криму до Мелітополя на півдні України. Зазвичай українські військові мало говорять про операції всередині росії, проте цього разу вони хотіли, щоб у кремля не залишилося сумнівів щодо того, хто стоїть за атаками.

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Потяги є життєво важливими для обох сторін, оскільки вони були основою радянської системи постачання. Але зухвалий напад на тунель на Далекому Сході росії, ймовірно, викликає особливе занепокоєння кремля, вважає Емілі Ферріс, наукова співробітниця, що спеціалізується на росії в Королівському інституті об'єднаних служб у Великій Британії.

Вона нагадала, що існують лише дві залізничні лінії, які покривають величезні простори росії: Транссибірська, яка простягається від Владивостока до москви, та новіша Байкало-Амурська магістраль (БАМ), що пролягає від Тихого океану до з'єднання з Транссибірською магістраллю.

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Це єдині магістралі, які з'єднують росію з Китаєм, від якого кремль стає дедалі більш залежним в економічному та військовому плані. Але їх важко охороняти, оскільки вони проходять через сибірські рівнини, густі ліси й відкриті степи.

Експертка також додала, що взаємопов'язані залізничні системи росії та білорусі сприяли швидкому переміщенню російських військ і техніки в лютому 2022 року. Але, підкреслила Емілі Ферріс, напади на цю залізничну мережу додали росіянам логістичних труднощів у перші дні війни та сприяли тому, що кремль не зміг захопити Київ.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Кримський міст неодноразово був атакований українською стороною. Україна заявляла, що незаконно збудований міст є законною ціллю й він буде зруйнований, але тоді, коли цього буде вимагати ситуація.

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