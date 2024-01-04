«А хто ж це зробив?»: ГУР Міноборони показало відео з СУ-34, що горить у Челябінську

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили інформацію про пожежу на російському аеродромі «Шагол», де горів тактичний бомбардувальник Су-34.

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«У ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі „Шаґол“ (м. Чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф», — повідомили в ГУР МОУ та додали, що «причини займання літака уточнюються».

Розвідка виклала відео, на якому показано, як починає розгоратися полум`я.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року українські військові в один день знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.

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Фото — скріншот

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