Українцям прийдуть «треті платіжки» за газ: кому доведеться заплатити 1,5 тисяч додатково

Згідно з планами переходу до ринкових відносин у сфері споживання природного газу в Україні вводиться третя платіжка за газ.

Таким чином буде оплачуватись обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, пише OBOZ.UA.

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Сума у третій платіжці становитиме до 1,5 тис. грн. Найменше платитимуть ті, хто живе в будинках із великою кількістю квартир, централізованим опаленням, найбільше — українці в старих багатоквартирних будинках невеликої поверховості (2−3 поверхи).

«Газмережі» (входить до групи «Нафтогазу») вже опублікували на своєму сайті орієнтовну вартість обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

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Це не єдиний оператор в Україні, «Газмережі» обслуговують споживачів у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Київській, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Черкаській, Волинській, Чернігівській, Закарпатській, Тернопільській, Запорізькій областях.

У кожному будинку порахували свій тариф. Хтось заплатить всього 40,16 грн (найменший рахунок), а комусь доведеться віддати близько 1,5 тис. грн. Наприклад, у місті Олександрія Кіровоградської області мешканці будинку на вул. Миру, 12 (це двоповерховий цегляний будинок) мають заплатити 1475,4 грн з квартири. А в Олександрії на вул. Садова, 33а розташована панельна багатоповерхівка, де кожен мешканець отримає рахунок всього на 95,15 грн.

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Чим більше мешканців у будинку, тим меншим буде платіж за утримання внутрішньобудинкової системи. Також вартість обслуговування залежить і від технічного стану мережі, і від кількості та якості обладнання. Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробила єдині правила розрахунку. Однак перевірити всі тарифи неможливо: їхня кількість дорівнюватиме кількості багатоквартирних будинків, що підключені до газу.

Так, мешканці Полтавської області платитимуть за обслуговування мереж раз на три-п'ять років (тоді як «Газмережі» опублікували тарифи за 2024-й).

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«Так звана „третя платіжка“ за користування газом не буде регулярною. Крім того, отримають її лише мешканці багатоквартирних будинків. Рахунок за проведення технічного обслуговування виставлятиметься протягом 10 днів після проведення відповідних робіт. Залежно від віку та зношеності газопроводів їхнє технічне обслуговування проводитиметься один раз на 3−5 років», — йдеться в повідомленні «Полтавагазу».

Обслуговування мережі може виявити проблему та допомогти провести ремонтні роботи ще до виникнення аварії. Саме представники ОСББ наполягали на тому, щоб повернення технічного обслуговування було повернуто в чинному форматі. Всі українці, які проживають у багатоповерхових будинках, разом із рахунком на доставку також отримають і новий, уже третій платіж.

Платіж буде суттєвим тільки для тих українців, які проживають у невеликих будинках зі зношеною інфраструктурою і мають газове опалення.

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