Українці отримують уже по три платіжки за газ: за що «додатково» має платити споживач

В Україні, де раніше споживачам газу пояснили, як отримати паперові квитанції про оплату для оформлення субсидії, ще кілька років тому розраховувалися за газ за однією платіжкою. З певного часу українці почали звикати, що газ потрібно оплачувати за двома платіжками. Однак тепер виявилося, що є ще й третя платіжка за газ, пише ГазПравда.

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Що потрібно оплачувати за третім рахунком, досі багато споживачів так і не з'ясували. Звідки в'язалася третя платіжка за газ, і з ким треба буде по ній розраховуватись.

Якщо коротко, то з 2015 року Україна почала переходити до ринкових відносин у сфері споживання природного газу. Внаслідок впровадження ринкових реформ вартість газу була розбита на дві складові: постачання газу та його розподіл.

Відповідно, з 2020 року українцям почали приходити дві платіжки: за постачання газу (це власне вартість газу, яку зараз майже всі платять Нафтогазу) та за розподіл газу (за його доставку до будинків споживачів, яку здійснюють облгази).

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При цьому із тарифів на розподіл газу виключили плату за техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Ба більше, з обов'язків облгазів, які здійснюють розподіл газу та його доставку безпосередньо до будинків споживачів, зникло технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових приладів та мереж.

Таким чином, сьогодні облгаз відповідає лише за труби, які підводять газ безпосередньо до будинку. Та щойно газова труба входить усередину будинку, вона стає зоною відповідальності мешканців цього будинку. Причому, як правило, ці мешканці не є професіоналами у газовій сфері та не мають жодного поняття, як усьому цьому давати раду.

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Отже, мешканцям потрібно укладати договір з фахівцями про обслуговування цього внутрішньобудинкового господарства. А оскільки ринок дає їм вибір, то вони можуть наймати для обслуговування внутрішньобудинкової мережі будь-яку компанію, яка має спеціальний дозвіл на проведення таких робіт. Тобто це не обов'язково має бути рідний облгаз, а може бути й інший виконавець робіт, з яким укладається договір.

Але в більшості випадків мешканці укладають договір про таке обслуговування саме з облгазом. Як то кажуть, щоб далеко не ходити. Тим більше, що там працюють професіонали з багаторічним досвідом.

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Однак поки що тарифів на роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж немає. Їх має встановити та докладно розписати НКРЕКП, але зараз усе це лише в процесі. Саме Нацкомісія займається розробкою типового договору і тарифів на таке техобслуговування.

Поки типових договорів немає, багато співвласників багатоквартирних будинків уклали тимчасові угоди з облгазами щодо обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Однак, коли НКРЕКУ розробить типовий договір та затвердить нові тарифи, ці тимчасові угоди потрібно буде укладати вже на постійній основі на підставі положень нового договору і нових тарифів.

Наразі ж споживачі газу розраховуються з обслуговуючою компанією за тимчасовими тарифами. А вартість такого обслуговування міститься саме у третій платіжці за газ.

Як писали «ФАКТИ», раніше клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди діваються суми їхньої переплати за газ, а також, чому споживачам газу нараховують «зайві куби».

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