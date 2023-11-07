Червоний, жовтий, блакитний: у «Нафтогазі» пояснили, чому полум'я газової конфорки може бути різного кольору та що потрібно зробити

В компанії «Нафтогаз» пояснили, чому газ у конфорках горить жовтим або червоним полум’ям. Колір полум’я до якості газу не має жодного стосунку, йдеться у повідомленні.

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«Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку. Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає НЕ повністю», — пояснили в «Нафтогазі».

Причин цього може бути кілька:

- неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника

- недостатня кількість кисню у приміщенні

- недостатній тиск

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«Якщо говорити про тиск у системі — це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем. За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу — 104. Тож перше, що ви маєте зробити, коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах — звернутися до служби газу», — йдеться у повідомленні.

В «Нафтогазі» зауважили, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожежі чи отруєння.

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