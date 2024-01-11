Скандал навколо Шмигаля: НАЗК звинувачує прем’єра в розголошенні важливої інформації

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков, на посаду якого претендують вже 64 кандидати, склав протокол на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, тому що прем’єр незаконно розголосив інформацію про викривача, який повідомив про корупцію працівника Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в агентстві.

«Очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України», — говориться в повідомленні.

При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й Голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося.

РЕКЛАМА

«Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача», — стверджують у НАЗК.

При цьому чиновники стверджують, що відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу.

РЕКЛАМА

Дізнавшись про дії Шмігаля, НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ Рудого 5 січня 2024 року.

У НАЗК вважають, що Шмигаль вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

РЕКЛАМА

НАЗК запросило прем’єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

Тоді ж НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Шмигаля винним, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року в Україні відкоригували правила заповнення е-декларацій.

343

Читайте нас у Facebook та Instagram