Декларацію про доходи тепер потрібно заповнювати по-новому: у НАЗК розповіли, що змінилося

Після того, як в Україні відновили е-декларування, запрацювали деякі зміни у правилах щодо заповнення декларацій.

Як повідомляють в НАЗК, відтепер у розділі декларації 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» не потрібно вказувати номери рахунків, так звані IBAN. Треба зазначати лише фінансові установи, в яких відкрито банківські рахунки.

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В полі щодо рахунку варто обирати позначку «Не застосовується» у полях «Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки)» та «Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки)».

В НАЗК звертають увагу на те що відомості про інших фізичних чи юридичних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (банківським сейфом, коміркою) та які відкрили такі рахунки на ім’я суб’єкта декларування, підлягають відображенню.

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При заповненні відомостей про обʼєкти незавершеного будівництва у виді квартири, кімнати, машиномісця або паркомісця не потрібно зазначати відомості про власника земельної ділянки, на якій такий об’єкт будується.

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Для цього у блоці полів «Інформація щодо особи, якій належить земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво, і прав на неї» необхідно обрати позначки «Не застосовується», та зберегти такі відомості натиснувши кнопку «Додати».

В НАЗК нагадали, що декларанти мають можливість подати декларації за 2021 — 2023 роки з урахуванням змін, визначених відповідним законом.

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Раніше повідомлялося про новий сервіс в «Дії», де запустять проєкт для бізнесу е-Підприємець з обʼєднанням 12 послуг в одну онлайн-форму. Завдяки проєкту можна буде отримати необхідні дозволи для відкриття бізнесу та подати декларацію на порталі «Дія» онлайн.

А податківці інформували, що з грудня при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнення поля «Призначення платежу» здійснюватиметься по-новому, виключно у структурованій формі.

Фото Pixabay

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