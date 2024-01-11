«Цього року»: Григорій Решетнік заінтригував фото зі зйомок «Холостяка»

Постійний ведучий реаліті-шоу «Холостяк» та «Холостячка» Григорій Решетнік, який емоційно відреагував на ракетну атаку Києва, заінтригував своїх шанувальників повідомленням про роботу над новим сезоном. Про це шоумен написав на своїй сторінці у соціальній мережі і виклав фото зі зйомок «Холостяка».

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Григорію поставили питання, чи планується новий «Холостяк».

«Так, — відповів Решетнік. — Робимо усе можливе, щоб ви побачили новий сезон цього року!«

У свою чергу, ведучий і сам оголосив серед дописувачів опитування, чи чекають вони романтичний проєкт, чи на часі він зараз? 83 відсотки відповіли, що дуже чекають на реаліті, і лише 17 відсотків вирішили, що таке шоу зараз не на часі.

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Нагадаємо, останній, 12-й сезон «Холостяка» був знятий ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. А його прем’єра відбулася восени 2022 року.

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Раніше, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Григорій Решетнік казав, що «Холостяк» повернеться в етер вже після перемоги.

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