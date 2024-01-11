Ви точно бачили її мозаїку на станції метро «Хрещатик»: у віці 100 років померла художниця-монументалістка Оксана Грудзинська

Українська культура за два останні дні втратила двох видатних людей — 10 січня не стало народного артиста України Віталія Білоножка. А сьогодні, 11 січня, пішла з життя українська художниця декоративного і монументального мистецтва Оксана Грудзинська.

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Про смерть 100-річної мисткині повідомили у Національному музеї декоративного мистецтва України, де експонувалися понад 100 її творів.



Найвпізнаванішою роботою Грудзинської стала мозаїка на станції метро «Хрещатик», створена за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту.

«Кожен, хто бував у київському метро на станції Хрещатик, милувався цими прекрасними панно з українськими характером і душею. Авторка — художниця Оксана Аркадіївна Грудзинська, яка торік відзначила 100-літній ювілей. Сьогодні Оксана Аркадіївна пішла у засвіти. Світла і добра памʼять…», — написала співачка Анжеліка Рудницька.

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Оксана Грудзинська була заслуженою художницею Української РСР, також членкинею Національної спілки художників України. Вона стала авторкою багатьох керамічних творів: декоративні панно, архітектурні керамічні вставки, настінні тарелі, вази.

«Витоки логічності, краси, поетичності художнього стилю Оксани Грудзинської лежать в українському народному мистецтві. В основі її творчості — застосування не стільки форм і мотивів народного мистецтва, скільки принципів, що складають його основу. Роботи художниці такі ж ясні, логічні, насичені добрим світлом і позитивною енергетикою, як і сама мисткиня», — розповіли в музеї декоративного мистецтва.

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Оксана Грудзинська народилася 28 липня 1923 року в Москві, в родині архітектора. Закінчила Московський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Там її педагогами були художники Олександр Дейнека та Роберт Фальк.

З 1947 року Оксана Грудзинська працювала в експериментальній майстерні художньої кераміки Інституту архітектури Академії будівництва та архітектури УРСР. Як зазначають в музеї, колектив народних майстрів і художників працював над відновленням зруйнованого війною Києва та створенням нового декоративного обличчя столиці України.

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Мисткиня 20 років працювала у «Софіївській гончарні», на початку 1970-х років почала роботу в Художньому фонді України. За цей час вона розвивала свій стиль монументального та декоративного мистецтва.

Грудзинська брала участь в оформленні фасаду павільйону «Тваринництво» на ВДНГ у Києві, вестибюлю Національного музею українського народного декоративного мистецтва, санаторію «Донбас» у Слов’янську.

Художниця створила безліч панно по всій Україні: «Історія зв’язку» в інтер’єрі Будинку зв’язку в місті Деражня Хмельницької області, мозаїчні панно для механіко-металургійного технікуму в Києві, рафінадного заводу в місті Суми, палацу культури хімічного об’єднання «Азот» у Рівному та інші.

У 1990−2010 роках вона викладала живопис на кафедрі кераміки Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

У серпні 2023 року у Києві відбулася ювілейна виставка мисткині — «Магія кераміки Оксани Грудзинської. 100 років, 100 робіт, 100 друзів».

Сьогодні також стало відомо про смерть радянського та російського актора Юрія Соломіна.

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