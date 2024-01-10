«Що ще має статися, щоб прийшло розуміння того, що всі ми в одному Ноєвому ковчезі»: про що говорив Віталій Білоножко «ФАКТАМ»
Боляче усвідомлювати, що не стало Віталія Васильовича Білоножко — людини великої душі, таланту, розуму та совісті. Він був філософом з добрим серцем та співаком, який ніс у Всесвіт красу.
«ФАКТИ» висловлюють щирі співчуття народній артистці України Світлані Білоножко та всій родині Віталія Васильовича.
На згадку про артиста публікуємо його яскраві висловлювання в численних інтерв'ю «ФАКТАМ»:
«Сенс життя в тому, щоб знайти себе в цьому світі та прикрасити його своїми справами».
«Якщо в суспільстві домінуватимуть шляхетність, порядність та честь, це і врятує світ».
«Потрібно приносити суспільству користь. Але мені здається, цього розуміння ще немає. Думаю, має змінюватися покалічена свідомість людей, для яких мірилом успіху залишається кількість грошей…»
«З будь-якого, здавалося б, глухого становища обов'язково є кілька виходів».
«Я не знаю, які потрібні ще випробування, щоб змінилося совкове і постсовкове покалічене мислення, в основі якого лише особисте благополуччя».
«Моя формула успіху проста. Колись я своєму армійському другу Саші Биструшкіну поскаржився на життя. Він, тоді вже знявся у фільмі з Іваном Гаврилюком, подарував мені фото з написом: «Дорогий Віталіку, ось я склав про себе легенду, повірив у неї і по ній став жити. Повір у себе і ти!»
«Моє життєве кредо: стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. І ще: що більше віддаєш, то більше отримуєш».
«Я позбавлений жаги до слави. Я просто працюю і хочу дарувати людям радість».
«Що ще має статися, щоб прийшло розуміння того, що всі ми в одному Ноєвому ковчезі?»
«Важливо, щоб з роками не пропав ген радості. Це коли помічаєш довкола красу і від цього отримуєш величезне задоволення».
Раніше повідомлялося, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком.
Фото Сергія Тушинського256