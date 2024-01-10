«Що ще має статися, щоб прийшло розуміння того, що всі ми в одному Ноєвому ковчезі»: про що говорив Віталій Білоножко «ФАКТАМ»

Боляче усвідомлювати, що не стало Віталія Васильовича Білоножко — людини великої душі, таланту, розуму та совісті. Він був філософом з добрим серцем та співаком, який ніс у Всесвіт красу.

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«ФАКТИ» висловлюють щирі співчуття народній артистці України Світлані Білоножко та всій родині Віталія Васильовича.

На згадку про артиста публікуємо його яскраві висловлювання в численних інтерв'ю «ФАКТАМ»:

«Сенс життя в тому, щоб знайти себе в цьому світі та прикрасити його своїми справами».

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«Якщо в суспільстві домінуватимуть шляхетність, порядність та честь, це і врятує світ».

«Потрібно приносити суспільству користь. Але мені здається, цього розуміння ще немає. Думаю, має змінюватися покалічена свідомість людей, для яких мірилом успіху залишається кількість грошей…»

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«З будь-якого, здавалося б, глухого становища обов'язково є кілька виходів».

«Я не знаю, які потрібні ще випробування, щоб змінилося совкове і постсовкове покалічене мислення, в основі якого лише особисте благополуччя».

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«Моя формула успіху проста. Колись я своєму армійському другу Саші Биструшкіну поскаржився на життя. Він, тоді вже знявся у фільмі з Іваном Гаврилюком, подарував мені фото з написом: «Дорогий Віталіку, ось я склав про себе легенду, повірив у неї і по ній став жити. Повір у себе і ти!»

«Моє життєве кредо: стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. І ще: що більше віддаєш, то більше отримуєш».

«Я позбавлений жаги до слави. Я просто працюю і хочу дарувати людям радість».

«Що ще має статися, щоб прийшло розуміння того, що всі ми в одному Ноєвому ковчезі?»

«Важливо, щоб з роками не пропав ген радості. Це коли помічаєш довкола красу і від цього отримуєш величезне задоволення».

Раніше повідомлялося, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком.

Фото Сергія Тушинського

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