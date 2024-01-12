Де і коли дивитись онлайн «Реал» — «Барселона»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Суперкубка Іспанії

У неділю, 14 січня, на стадіоні Короля Фахда у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді у фіналі Суперкубку Іспанії змагатимуться «Реал» українця Андрія Луніна та «Барселона», які раніше дізналися своїх суперників у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тріумфатор турніру отримає 8 млн євро призових, фіналіст — 7 мільйонів.

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Зазначимо, що у півфіналі турніру Королівський клуб лише у додатковий час зміг зламати опір «Атлетико» — 5:3 (Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 85, Хоселу, 116, Діас, 120+2 — Ермосо, 6, Грізманн, 37, Рюдігер, 78, у свої ворота).

Своєю чергою, каталонці на шляху до фіналу взяли гору над «Осасуною» — 2:0 (Левандовські, 59, Ямал, 90+3).

До речі, «Реал» та «Барселона» — найтитулованіші команди в історії турніру. Мадридці, які обіграли в жовтні 2023-го непримиренного суперника на «Камп Ноу» в рамках чемпіонату країни (2:1), вигравали Суперкубок країни 12 разів, а чинний володар трофея «Барса» — 14.

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Фаворитом майбутнього фіналу букмекери бачать підопічних Карло Анчелотті. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Реала» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,37, на нічию — 3,65, на виграш каталонців — 3,00.

У прямій трансляції зустріч «Реал» — «Барселона» на території України покажуть (початок — о 21:00) телеканал Setanta Sports, а також OTT-платформа setantasports.com.

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Суперкубок Іспанії. Фінал

14 січня (неділя)

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«Реал» — «Барселона» 21:00 Setanta Sports

Нагадаємо, що «Реал», який набрав, як і «Жирона», 48 очок, лідирує в чемпіонаті Іспанії, а «Барселона» з 41 пунктом йде третьою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст «Реала» вразив татуюванням на всю спину.

Фото ФК «Реал»

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