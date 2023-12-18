Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: з ким зіграють клуби Зінченка та Луніна

У понеділок, 18 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, куди не зміг пробитися донецький «Шахтар».

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За його підсумками визначено пари, в яких переможці груп та команди, що посіли другі місця, оскаржать путівки до чвертьфіналу найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу (до однієї пари не могли потрапити клуби з однієї асоціації та колективи, що грали в одній групі):

«Копенгаген» (Данія) — «Манчестер Сіті» (Англія)

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

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«Наполі» (Італія) — «Барселона» (Іспанія)

«Інтер» (Італія) — «Атлетико» (Іспанія)

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«Лаціо» (Італія) — «Баварія» (Німеччина)

«ПСЖ» (Франція) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія)

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«Лейпциг» (Німеччина) — «Реал» (Іспанія)

«Порту» (Португалія) — «Арсенал» (Англія)

Зазначимо, що «Арсенал» Олександра Зінченка посперечається за путівку до чвертьфіналу в іграх з «Порту», «Реал» Андрія Луніна поміряється силами з «Лейпцигом», а ще в одній очній дуелі зійдуться два колишні клуби Дієго Марадони — «Наполі» та «Барселона».

Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 13/14/20/21 лютого, а матчі у відповідь — 5/6/12/13 березня (початок усіх зустрічей — о 22:00).

Нагадаємо, що вихід до ¼ фіналу Ліги чемпіонів гарантує кожному клубу ще 10,6 млн євро призових від УЄФА. Як відомо, фінал турніру цього сезону прийме 1 червня знаменита лондонська арена «Уемблі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став англійський «Манчестер Сіті».

Фото uefa.com

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