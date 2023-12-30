Набивали аж вісім годин: зірковий футболіст «Реала» вразив татуюванням на всю спину (відео)

Зірковий футболіст «Реала» бразилець Вінісіус Жуніор, який свого часу забив у Лізі чемпіонів гол-красень у ворота «Шахтаря», з користю провів мінівідпустку в США.

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23-річний одноклубник Андрія Луніна терпів у тату-салоні в Лос-Анджелесі аж вісім годин, але тепер на його тілі красується величезне татуювання на всю спину із зображенням таких темношкірих легенд спорту, як Пеле, Майкл Джордан, Мухаммед Алі та Кобі Брайант. Поряд зі своїми ілюстраціями Вінісіус написав лише одне слово «Ментальність».

Крім того, бразилець не втратив шанс наживо побачити гру зірок НБА, відвідавши кілька матчів найкращої баскетбольної ліги світу. Зокрема, за океаном футболіст побував на поєдинку між «Брукліном» та «Мілуокі» (122:144). Після гри зірковий баскетболіст гостей Янніс Адетокумбо поспілкувався з Вінісіусом Жуніором, а також подарував футболістові свої кросівки та ігрову майку, яку зняв із себе. "Ти найкращий бразильський гравець на цей момент", - "відважив" Адетокумбо комплімент 23-річному Вінісіусу.

Але, мабуть, найбільше Вінісіусу запам'ятається зустріч зі своїм кумиром, легендарним баскетболістом Леброном Джеймсом, який також не відпустив футболіста без подарунків.

Нагадаємо, що Вінісіус не виходив на поле з листопада, коли отримав серйозну травму стегна у матчі за збірну Бразилії. Але, на щастя, відновлення футболіста зайняло менше часу, ніж планувалося, і бразилець зможе допомогти «Реалу» вже у найближчих поєдинках.

У нинішньому сезоні Вінісіус взяв участь у 13 зустрічах «Реала» у всіх турнірах, в яких відзначився шістьма голами та чотирма результативними передачами.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст Златан Ібрагімович похвалився новим татуюванням на всю спину.

Фото ФК «Реал»

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